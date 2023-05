Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bereits am vergangenen Dienstag, 09. Mai 2023, 19:20 Uhr, wurde ein Pkw bei einem Verkehrsunfall in Nordenham beschädigt. Der Verursacher schaute sich den Schaden an und entfernte sich dann vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Zur Unfallzeit befand sich die Geschädigte in ihrem Pkw auf dem Parkplatz des Sportvereins Nordenham in der Rudgardstraße. Beim Ausparken fuhr der bislang unbekannte Verursacher mit einem schwarzen Ford Focus gegen ihren Pkw. Es stieg aus und gab gegenüber der Geschädigten an, dass kein Schaden entstanden wäre. Anschließend stieg er wieder in seinen Pkw und verließ den Parkplatz.

Der Mann soll

- etwa 65 Jahre alt - ca. 180 cm groß - von schlanker Statur - mit einem schwarz/gelben Trainingsanzug bekleidet

gewesen sein. Wer weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell