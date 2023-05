Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person in Wildeshausen +++ Person wohlbehalten angetroffen

Delmenhorst (ots)

Der vermisste 75-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen und konnte an seine Angehörigen übergeben werden.

Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, die den Vermissten bereits am Montag, 15. Mai 2023, an den Marschwiesen hat sitzen sehen. Dort konnte der 75-Jährige am Dienstag, 16. Mai 2023, gegen 12:00 Uhr, tatsächlich angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen. Wir bitten darum, die veröffentlichten Bilder nicht weiter zu verbreiten.

+++ Pressemitteilung von Dienstag, 16. Mai 2023 +++

In Wildeshausen wird seit Samstag, 13. Mai 2023, ein verwirrter Mann vermisst. Die Polizei ist seit Montag, 15. Mai 2023, in die Suche eingebunden.

Der vermisste 75-Jährige hielt sich zuletzt bei Angehörigen in Wildeshausen auf. Von dort ging er jeden Mittag für ungefähr zwei Stunden spazieren. Nachdem er am Samstag nicht nach Hause zurückkehrte, suchten Angehörige nach ihm. Diese Suche war auch am Sonntag, 14. Mai 2023, nicht von Erfolg gekrönt.

Am Montag, 15. Mai 2023, meldete die Familie den Mann als vermisst. Sofort wurde mit Suchmaßnahmen begonnen, in die auch Personenspürhunde und am Dienstag, 16. Mai 2023, der Polizeihubschrauber eingebunden war.

(...)

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell