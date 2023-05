Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: ERGÄNZUNG zu Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten +++ Eine Person schwer verletzt +++ Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück aufgehoben

Die an der Anschlussstelle Wildeshausen-West eingerichtete Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück wurde am Dienstag, 16. Mai 2023, gegen 13:10 Uhr, aufgehoben. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Aufgrund des Folgeunfalls und der damit verbundenen Sperrung an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord kommt es auf der Umleitungsstrecke (B213 zwischen Wildeshausen und Ahlhorn) aber nach wie vor zu Behinderungen.

+++ Erste Pressemitteilung von Dienstag, 16. Mai 2023 +++

Eine Person wurde am frühen Dienstag, 16. Mai 2023, gegen 00:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten schwer verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 59-jähriger Mann aus dem Märkischen Kreis mit einem Sattelzug die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Ahlhorn-Süd musste er nach eigenen Angaben einem Tier auf der Fahrbahn ausweichen. Er kam mit dem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr die Böschung. Der mit sechs Tonnen Sojakonzentrat beladene Zug kippte auf die linke Seite und kam so zum Stillstand. Der 59-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen und konnte sich aufgrund der Endposition des Zuges nicht selbständig befreien.

Ihm kamen 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ahlhorn zu Hilfe. Sie befreiten den Mann und übergaben ihn an die Rettungskräfte, die ihn für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus fuhren. Die Schäden am Sattelzug können noch nicht genau eingeschätzt werden, betragen aber mindestens 40.000 Euro.

Die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück wurde nach dem Unfall voll gesperrt. Angehörige der Straßen-und Autobahnmeisterei Wildeshausen richteten die Sperrung ein und leiteten den Verkehr an der Anschlussstelle Wildeshausen-West ab. Die Sperrung hat nach wie vor Bestand und kann voraussichtlich gegen 10 Uhr aufgehoben werden.

Ein weiträumiges Umfahren ab dem Dreieck Stuhr wird empfohlen, da die ausgeschilderte Umleitungsstrecke bereits überlastet ist.

