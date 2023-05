Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Gasleitung bei Renovierungsarbeiten beschädigt

Mönchengladbach-Gladbach, 15.05.2023, 18:58Uhr, Barbarossastraße (ots)

Am Montagabend meldete eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in der Barbarossastraße über den Notruf, dass sie bei Renovierungsarbeiten in einer Wohnung eine Gasleitung beschädigt habe. Umgehend entsandte die Leitstelle Einsatzkräfte zur gemeldeten Adresse. Die Meldende nahm die Einsatzkräfte vor dem Gebäude in Empfang und wies diese in die Lage ein. Ein Trupp geschützt mit Atemschutz ging unter Zuhilfenahme eines Messgerätes in die Wohnung vor. Dort konnte eine erhöhte Gaskonzentration festgestellt werden. Parallel wurde das Gebäude vorsorglich geräumt. Im weiteren Verlauf wurde die Gasleitung zum Gebäude abgeschiebert und die Wohnung mit Hilfe eines Belüftunsgerät ventiliert. Nach kurzer Zeit sanken die Messwerte und es strömte kein Gas mehr aus. Durch die hinzugerufene NEW wurde der Bereich kontrolliert und im Anschluss konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Feuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtmann Yannic Linnemann

