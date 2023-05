Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall zwischen Müllwagen und Linienbus

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach- Rheydt, 08.05.2023, 09:05 Uhr, Dahlener Straße (ots)

Am frühen Vormittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Verkehrsunfall gemeldet. Die Unfallstelle sollte sich an der Kreuzung Dahlener Straße und Mittelstraße befinden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Gelenkbus unmittelbar unter einer Bahnüberführung und ein Müllwagen stand im Bereich der Mittelstraße. Durch den Unfall waren im hinteren linken Bereich des Busses alle Scheiben geplatzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich drei Fahrgäste im Bus. Der Busfahrer teilte mit, dass alle Personen bereits selbstständig den Bus verlassen hatten. Die Insassen und der Fahrer des Busses wurden durch den Rettungsdienst der Feuerwehr untersucht. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Polizei sperrte während des Einsatzes die Straßen um die Unfallstelle ab und übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Alexander Keuter

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell