FW-MG: Jugendfeuerwehr - Stadtpokal in Mönchengladbach

Mönchengladbach-Holt, 13.05.2023, 10:00 Uhr, Immelmannstraße (ots)

Knapp 100 Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr aus Mönchengladbach "kämpfen" am Samstag in Holt um den Stadtpokal der Jugendfeuerwehr 2023.

Die Nachwuchsretter*innen werden sich am Samstag 13. Mai ab 10:00 Uhr auf dem Kirmesplatz an der Immelmannstraße in Holt treffen und ihr Können unter Beweis stellen. Der Stadtpokal ist der Vergleichswettkampf der Jugendfeuerwehrgruppen in Mönchengladbach und unterstreicht eine umfangreiche Ausbildung der Jugendfeuerwehrmitglieder*innen. Zusätzlich wird die Kameradschaft in den Jugendfeuerwehrgruppen gefördert. Neben praktischen Übungen im Rahmen der Feuerwehr-Dienstvorschriften werden die Fähigkeiten der Nachwuchskräfte im Umgang mit Leinen und Knoten abgefragt. Dazu gibt es verschiedene spielerische Übungen mit Feuerwehrgeräten. Eine Erste-Hilfe Übung darf auch nicht fehlen.

Der Stadtpokal verspricht viele spannende Aktionen, die auch für Besucher recht interessant sind.

Die Siegerehrung der Jugendfeuerwehrgruppen wird gegen 14:00 Uhr stattfinden

Thomas Eckers

Stadtjugendfeuerwehrwart

