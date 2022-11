Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Wittmund - Autofahrer gesucht

Verkehrsgeschehen

Auf einem Parkplatz in der Klusforder Straße in Wittmund hat sich eine Unfallflucht ereignet. Am Donnerstag gegen 17.10 Uhr schlug ein Unbekannter seine Fahrzeugtür vermutlich beim Öffnen gegen einen parkten Mercedes GLE. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag auf der Jann-Berghaus-Straße in Wittmund ereignet hat. Gegen 7.30 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer auf der Jann-Berghaus-Straße und übersah nach ersten Erkenntnissen an der Einmündung An der Harle die vorfahrtberechtigte Fahrerin eines VW Golf. Die Fahrzeuge stießen zusammen und es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Unbekannte davon. Er oder sie soll einen hellen Fiat 500 gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

