POL-AUR: Stedesdorf - Mit Straßenlaterne kollidiert und geflüchtet

Ochtersum - Unfallverursacherin ermittelt

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich in der Nacht zu Donnerstag in Stedesdorf ereignet hat. Zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Hohen Weg eine Straßenlaterne am Fahrbahnrand. Der Unfall passierte vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04971 926500.

Am Montag war es in Ochtersum auf der Esenser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Tür eines Opel am Fahrbahnrand wurde dabei beschädigt - wir berichteten. Die Verursacherin hat sich aufgrund des Zeugenaufrufs bei der Polizei gemeldet. Die Unfallflucht konnte aufgeklärt werden.

