POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Buntmetall in Ahlhorn +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Zwei Personen wurden am Dienstag, 16. Mai 2023, 10:00 Uhr, bei einem Auffahrunfall in Neerstedt leicht verletzt. Es entstanden hohe Sachschäden. Zur Unfallzeit befuhr ein 65-Jähriger aus Barnstorf mit einem Motorrad die Hauptstraße in Richtung Kirchhatten. In Höhe der Straße "Zum Mühlbach" ...

mehr