POL-WAF: Ahlen. Exhibitionist festgestellt

Warendorf (ots) - Am Montag, 27.3.2023 ereignete sich gegen 9.30 Uhr ein Alleinunfall auf der B 475 in Höhe Warendorf. Ein 46-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Westkirchen. In einer leichten Linkskurve kam der Warendorfer mit seinem Auto von der Straße ab und blieb auf einem angrenzenden Feld stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Leichtverletzte alkoholisiert war. Daher ...

