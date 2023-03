Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall am Montag, 27.3.2023, 16.35 Uhr auf der L 811 in Höhe Alverskirchen verletzte sich ein Autofahrer leicht. Der 22-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Landstraße von Telgte nach Alverskirchen. In einer Linkskurve kam der Ostenfelder mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen und blieb im angrenzenden Graben stehen. Der rundum beschädigte Pkw wurde abgeschleppt und der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

