POL-WAF: Sassenberg - Alleinunfall, Fahrer schwer verletzt

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Samstag, 25.3.2023, zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Dolberger Straße in Ahlen ein. Der oder die Täter warfen eine Scheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. Die Wohnräume wurden durchsucht und die Einbrecher stahlen eine Uhr. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise ...

