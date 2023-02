Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hagen-Haspe (ots)

Auf der Hammerstraße, etwa auf Höhe der Fußgängerbücke, die zur Straße Im Ennepetal führt, kam es am Sonntag (19.02.2023) gegen 13.15 Uhr zu einem Unfall, bei dem sich ein Radfahrer leicht verletzte. Der 43-Jährige gab an, in Fahrtrichtung Obere Spiekerstraße gefahren zu sein. Ihm sei ein blauer Ford Fiesta entgegengekommen, dem er ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei habe der Hagener erst nach rechts, dann anschließend nach links gegen gelenkt und gebremst. Hierdurch sei er ins Rutschen und zu Fall gekommen. Der Autofahrer, den er als männlich, etwa 70 Jahre oder älter, mit weißem, mittellangem Haar beschrieb, sei einfach in unbekannte Richtung davongefahren.

Der leicht verletzte Hagener kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass dieser Alkohol konsumiert hatte. Er hatte einen Atemalkoholtest von über 1,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der 43-Jährige erhielt darüber hinaus eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Die Polizei Hagen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Ford und dessen Fahrer machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen. (arn)

