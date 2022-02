Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte beschädigen Fahrkartenautomat - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Am Montagmorgen (21. Februar) stellte ein Techniker einen versuchten Fahrkartenautomatenaufbruch am Haltepunkt Dortmund-Wickede West fest. Bundespolizisten sicherten die Spuren.

Gegen 7 Uhr informierte ein beauftragter Techniker die Bundespolizei über einen versuchten Fahrkartenaufbruch. Die eingesetzten Bundespolizisten stellten bei dem Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Dortmund-Wickede West fest, dass das Display beschädigt wurde. Unbekannte haben versucht dieses aufzuhebeln, jedoch gelang ihnen der Zugriff auf die Geldkasse nicht. Allerdings wurde das Bildschirmelement dabei komplett zerstört.

Hierbei müssen die unbekannten Tatverdächtigen brachiale Gewalt angewendet haben, um solch einen Schaden zu bewirken.

Die Einsatzkräfte fertigten Lichtbilder und sicherten Spuren. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat verdächtige Personen am Haltepunkt Dortmund-Wickede West beobachten können, die sich an dem Fahrausweisautomaten zu schaffen machten. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls ein.

