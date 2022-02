Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 12-Jähriger sucht Bundespolizeiwache auf und bittet um Hilfe

Bochum - Dortmund (ots)

Am Sonntagabend (20. Februar) suchte ein 12-Jähriger die Bundespolizei im Hauptbahnhof Bochum auf. Er gab an, sich verlaufen zu haben. Die Bundespolizisten kümmerten sich um den verängstigten Minderjährigen.

Gegen 18:30 Uhr wurde ein 21-jähriger Deutscher mit einem 12-jährigen Jungen in der Wache der Bundespolizei am Bochumer Hauptbahnhof vorstellig. Der 21-jährige Bochumer gab an, dass er den 12-Jährigen alleine im Hauptbahnhof angetroffen habe und dieser bitterlich weinte. Der syrische Staatsbürger konnte sich Dank eines Kollegen verständigen und gab an, sich verlaufen zu haben und nicht zu wissen, wo er sich aktuell befinden würde. Die Beamten sprachen beruhigend auf den Jungen ein, da dieser sehr eingeschüchtert und verzweifelt wirkte.

Mit Hilfe einer mitgeführten Telefonnummer konnte der Onkel des Minderjährigen kontaktiert und so der aktuelle Aufenthaltsort ermittelt werden. Anschließend wurde die Wohngruppe des Jungen informiert, da dieser erst vor kurzer Zeit alleine in Deutschland eingereist war. Nach erfolgter Rücksprache wurde der 12-Jährige in einem Taxi in die Dortmunder Wohngruppe gebracht.

