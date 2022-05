POL-OF: Zeugensuche nach Flaschenwürfen, 85-Jähriger bei Unfall verstorben, E-Scooter-Dieb gesucht, jugendliche Graffitisprayer ertappt, flüchtender Fahrraddieb springt in die Kinzig und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Bereich Offenbach

1. Zeugensuche nach Flaschenwürfen auf Auto - Obertshausen

(lei) Kunden eines Supermarktes in der Königsberger Straße könnten am Samstagabend, gegen 18.40 Uhr, Zeugen einer Sachbeschädigung geworden sein. Dort soll ein 44-Jähriger zweimal mit einer Bierflasche auf ein Auto geworfen haben; gegen ihn wird nun ermittelt. An dem schwarzen 7er BMW entstand dabei Sachschaden von etwa 500 Euro an der Beifahrer- und der Heckscheibe. Die Polizei, die den Mann vorläufig festnahm, bittet nun um Mitteilung weiterer Tatzeugen unter der Rufnummer 06104 6908-0.

2. Diebstahl aus Taxi - Langen

(jm) Eine Handtasche stahlen zwei Unbekannte am späten Sonntagnachmittag aus einem Taxi in der Weserstraße. Ein 53 Jahre alter Fahrer hatte zuvor mit seinem Taxi die beiden Personen nach Langen befördert. Gegen 17.10 Uhr stieg das Duo aus. Während einer der Männer den Taxifahrer ablenkte, nahm sein Komplize die Handtasche mit. Einer der Täter wurde als etwa 27 Jahre alt, 1,75 Meter groß und mit schwarzen kurzen Haaren beschrieben. Er war mit einem grauen Anzug bekleidet. Sein Komplize soll etwa 23 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte ebenfalls schwarze kurze Haare und trug eine blaue Jeans sowie einen karierten Pullover. Zeugen, die Hinweise auf das Duo geben können, melden sich bitte bei der Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Fünf Leichtverletzte bei Unfall auf der Bundesstraße 486 - Gemarkung Langen

(jm) Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 486 sind am Samstagmittag fünf Personen, darunter auch drei Kinder, leicht verletzt worden und in Kliniken gekommen. Gegen 13.50 Uhr befuhr ein 77 Jahre alter Mann aus Langen mit seinem VW Passat die B 486 aus Mörfelden kommend in Richtung Langen. Auf Höhe eines Waldweges fuhr der 77-Jährige an den rechten Fahrbahnrand und wollte offenbar sein Fahrzeug wenden. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Passat-Fahrer vom Fahrbahnrand los und es kam zum Zusammenstoß mit einem Toyota, der in Richtung Langen unterwegs war. Dabei wurden der Langener, der 40-jährige Toyota-Fahrer sowie die drei weiblichen Insassen im Alter von vier, zehn und elf Jahren leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen in die Kliniken. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 7.500 Euro. Für etwa eineinhalb Stunden kam es im Zuge der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen. Weitere Unfallzeugen können sich bei der Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 melden.

4. Pkw kollidiert mit Baum: 85-Jähriger verstorben - Dietzenbach

(lei) Ein 85 Jahre alter Autofahrer ist im Zusammenhang mit einem Unfallgeschehen am Montagmorgen verstorben. Der Mann war gegen 9.20 Uhr mit seinem Golf in der Elisabeth-Selbert-Straße unterwegs und überquerte die Kreuzung Velizystraße. Am Beginn der Gottlieb-Daimler-Straße kam der 85-Jährige nach Zeugenangaben mit seinem VW ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation konnte das Leben des Mannes nicht mehr gerettet werden. Nach bisherigen Informationen wird von einem medizinischen Grund als Unfall- beziehungsweise Todesursache ausgegangen. Die Gottlieb-Daimler-Straße musste zeitweise zwischen der Hans-Böckler-Straße und der Velizystraße vollgesperrt werden.

5. Ford überschlägt sich: Fahrerin verletzt - Rödermark/Waldacker

(lei) Infolge eines Unfalls am frühen Samstagmorgen auf der Hauptstraße kam eine 72-jährige Ford-Fahrerin mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ihr 75 Jahre alter Beifahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen äußerlich unverletzt, er kam jedoch zur weiteren Abklärung ebenfalls in eine Klinik. Die Frau aus Rödermark war mit ihrem Fusion gegen 1.15 Uhr in Richtung Ober-Roden unterwegs als sie aus bislang unbekannter Ursache von der geraden Fahrbahn nach links abkam und gegen einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Peugeot stieß. Der Ford fiel zunächst auf die rechte Fahrzeugseite und anschließend aufs Dach. Beide Insassen mussten durch die Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden; die Frau war zunächst bewusstlos. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 13.000 Euro beziffert.

6. 21-jährige E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt - Rodgau/Nieder-Roden

(lei) Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Samstagnachmittag eine 21 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Die Rodgauerin war gegen 13.40 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem Bürgersteig der Frankfurter Straße unterwegs und wollte die Einmündung der Limburger Straße überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Rodgau-Ring-Straße kommenden Seat eines 24-Jährigen, der die Frau beim Abbiegen in die Limburger Straße offenbar übersehen hatte. Dabei erlitt die 24-Jährige Prellungen an der Hüfte, die vor Ort medizinisch begutachtet werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von gesamt etwa 2.600 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden

7. Zwei Leichtverletzte bei Vorfahrtsmissachtung - Mainhausen

(lei) Eine Hyundai-Fahrerin und ein BMW-Lenker zogen sich bei einem Unfall am Freitagmorgen jeweils ein Schleudertrauma zu, als ihre Fahrzeuge im Kreuzungsbereich Ringstraße / Steinweg zusammenstießen. Die 75-Jährige befuhr mit ihrem i30 gegen 10.30 Uhr die Ringstraße in Richtung Tulpenweg und missachtete dabei offenbar die Vorfahrt eines von rechts aus dem Steinweg kommenden 84-Jährigen, sodass es zur Kollision kam. Infolgedessen verlor die Frau aus Mainhausen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß anschließend noch gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Seat Leon sowie gegen eine Gartenmauer. Die Polizei resümierte einen Gesamtschaden von etwa 14.000 Euro; der i30 konnte nicht mehr weiterfahren. Die Ordnungshüter suchen nun Zeugen des Unfalls, die gebeten werden sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation Seligenstadt zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Wer kennt den E-Scooter-Dieb? - Hanau

(lei) Am helllichten Tag hat ein etwa 50 Jahre alter Mann mit langen Haaren "bis über die Schulter" und Vollbart am Samstag in der Nürnberger Straße einen E-Scooter gestohlen. Der 1,80 bis 1,85 Meter große Unbekannte mit dünner Statur, so die Beschreibung von Zeugen, durchtrennte gegen 12 Uhr das Kabelschloss, mit dem das Gefährt gesichert war und fuhr damit in Richtung Leimenstraße davon. Bekleidet war der Dieb mit einem grauen Mantel und einer rot-schwarzen Basecap. Offenbar verlor er auf der Flucht jedoch sein Mobiltelefon, welches nun ein erster Ermittlungsansatz für die Polizei sein könnte. Wer weitere Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, soll sich mit der Polizeistation Hanau I in Verbindung setzen (06181 100-120).

2. Radfahrer gestürzt: Suche nach weißem Auto mit Anhänger - Hanau

(lei) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagnachmittag in der Konrad-Adenauer-Straße, bei dem ein 52-jähriger Radfahrer verletzt wurde, sucht die Unfallfluchtgruppe nach Zeugen. Der Radler war gegen 13.50 Uhr mit seinem Herrenrad von der Philippsruher Allee kommend in Richtung Mainstraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 49 von einem weißen Auto mit silberfarbenem Anhänger überholt wurde. Aufgrund von Gegenverkehr scherte das Auto bei offensichtlich noch nicht abgeschlossenem Überholvorgang nach rechts ein und streifte dabei den Hanauer, der daraufhin zu Fall kam und sich unter anderem Schürfwunden an Knie und Ellenbogen zuzog. Er musste kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Pkw fuhr anschließend davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Wer weitere Angaben zu dem Unfallverursacher machen kann soll sich bei den Unfallermittlern melden (Telefon: 06183 91155-0).

3. Zeugen nach Diebstahl gesucht - Hanau

(jm) Nach einem Diebstahl von Bargeld am Sonntagmorgen in einem Wettbüro in der Straße "Am Freiheitsplatz" ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Zwischen 11.40 und 11.45 Uhr griff ein Unbekannter in einem unbeobachteten Moment in die Kasse und stahl Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Anschließend floh er in unbekannte Richtung. Nach ersten Hinweisen soll er 35 bis 40 Jahre, schlank und bekleidet mit heller Arbeiterhose sowie einem dunkeln Oberteil gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

4. Jugendliche Sprayer ertappt - Hanau/Steinheim

(lei) Zwei mutmaßliche Graffitisprayer hat die Polizei am frühen Samstagmorgen in Steinheim vorläufig festgenommen. Die beiden 14 Jahre alten Jungen stehen im Verdacht, Stromkästen mit schwarzer Farbe verunstaltet zu haben. Gegen 1.10 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und teilte mit, dass zwei Jugendliche gerade in der Doorner Straße gesprayt hätten und nun weggerannt seien. Im Zuge der Fahndung konnten Polizeibeamte das vermeintliche Täter-Duo kurze Zeit später stellen. Nachdem die beiden aus Hanau und Langen stammenden Beschuldigten kurz mit auf die Wache mussten, wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa 600 Euro beziffert. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Polizeistation Hanau I zu melden.

5. Flucht durch die Kinzig: Mutmaßlicher Fahrraddieb gestellt - Wächtersbach und Bad Soden-Salmünster

(lei) Völlig durchnässt haben Polizeibeamte am Sonntagmorgen einen 18-jährigen mutmaßlichen Fahrraddieb vorläufig festgenommen, nachdem dieser auf der Flucht vor den Ordnungshütern in die Kinzig gesprungen war. Zeugenangaben zufolge war der aus Bad-Soden-Salmünster stammende Mann gegen 6.55 Uhr am Bahnhof in Wächtersbach aufgefallen, da er ein grünes Mountainbike der Marke Ghost auf den Schultern trug, welches kein Vorderrad mehr hatte. Anschließend sei er damit in den Regionalexpress in Richtung Fulda gestiegen, welchen er eine Station später in Salmünster wieder verließ. Da der Zeuge zwischenzeitlich die Polizei verständigt hatte, nahmen die Uniformierten nach dem Ausstieg die Verfolgung des Mannes auf. Der Verdächtige hatte das Rad jedoch mittlerweile am Bahnhof in Salmünster zurückgelassen und war zu Fuß in Richtung Bad Soden geflüchtet, ganz offensichtlich um sich der Festnahme zu entziehen. In der Nähe eines Supermarktes (Bad Sodener Straße) sprang er dann kurzerhand ins kalte Nass der Kinzig und versteckte sich alsdann in einer Dornenhecke unweit der Thermalstraße. Dort klickten dann die Handschellen. Die Polizisten stellten am Bahnhof in Wächtersbach ein noch angeschlossenes passendes Vorderrad fest; insofern gehen die Beamten davon aus, dass der 18-Jährige das Bike dort abmontierte und mitnahm. Der Festgenommene, der kurzzeitig mit auf die Wache musste und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt wurde, muss sich nun wegen Verdachts des Diebstahls verantworten. Neben weiteren Tatzeugen sucht die Polizei derzeit auch noch den oder die Eigentümerin des Mountainbikes. Hinweise bitte an die Polizeistation Gelnhausen (06051 827-0).

6. Wohnungseinbruch: Täterhinweise erbeten - Schlüchtern

(lei) Binnen etwa einer Stunde sind Unbekannte am Freitagmittag in ein Einfamilienhaus im Bergwinkelweg (20er-Hausnummern) eingedrungen und haben neben Wertgegenständen wie Gelbörsen und Uhren auch einen Kompressor mitgenommen. Auf bislang unbekannte Weise drangen die Diebe zwischen 12.10 und 13.15 Uhr in das Anwesen ein. Die Kripo in Gelnhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

7. Wer hat die Kaninchen geklaut? - Steinau an der Straße

(lei) Zwei Zwergkaninchen (weiß und weiß-braun) sowie ein blaugraues Widderzwergkaninchen haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag in der Mühlsgasse gestohlen. Die gemeinen Diebe betraten in der Zeit zwischen 22.30 und 9 Uhr das Grundstück mit 10er-Hausnummer und begaben sich hinter das Haus. Dort nahmen sie die drei Kleintiere aus dem Gehege und machten sich mit ihnen aus dem Staub. Die Polizei in Schlüchtern sucht nun Zeugen, die gebeten werden sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

