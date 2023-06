Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 - Rottenburg am Neckar: Porsche brennt nach Unfall vollständig aus

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Donnerstagmorgen (01.06.2023) auf der Bundesautobahn 81 bei Rottenburg am Neckar ereignete. Ein 41 Jahre alter Porsche-Lenker war gegen 03.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Pkw wurde in der Folge über eine Strecke von etwa 700 Metern über die Fahrbahn geschleudert, kollidierte mehrfach mit den Schutzplanken, eher er in den angrenzenden Grünstreifen geriet, sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Kurz darauf fing der Motorraum des Hybridfahrzeugs Feuer. Der 41-jährige Fahrer konnte den Porsche selbstständig verlassen, eher der Pkw vollständig ausbrannte. Er wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Löschmaßnahmen rückten die Freiwilligen Feuerwehren Rottenburg und Herrenberg mit neun Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften aus. Der Polizeihubschrauber befand sich ebenfalls kurzzeitig im Einsatz, da zunächst nicht klar war, wie viele Personen im Fahrzeug saßen. Um auszuschließen, dass Personen aus dem Pkw geschleudert wurden, suchte dieser die Umgebung ab. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die Fahrbahn zeitweise mehrmals komplett gesperrt werden und konnte erst gegen 10.45 Uhr wieder vollständig frei gegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell