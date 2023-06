Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: nach Unfall in der Döffinger Straße sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (31.05.2023) ereignete sich kurz nach 06.00 Uhr ein Unfall in der Döffinger Straße auf Höhe des Steinbruchs kurz vor Sindelfingen-Darmsheim von der Bundesstraße 464 kommend. Im zweispurigen Bereich befand sich ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen hinter einem noch unbekannten LKW-Lenker. Auf der rechten Spur war zeitgleich ein 65 Jahre alter Motorradfahrer unterwegs. Der Mercedes-Lenker wechselte im weiteren Verlauf nach rechts vor den Motorradfahrer. Der Sattelzuglenker wechselte dann plötzlich ebenfalls nach rechts, wobei er vermutlich den Mercedes übersah. Der 59-Jährige musste in der Folge stark abbremsen, worauf auch der 65-jährige Honda-Fahrer bremsen musste. Der Motorradfahrer geriet hierauf ins Schleudern, stieß mit dem Mercedes zusammen und stürzte in der Folge. Der 65-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Honda musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 3.000 Euro geschätzt. Da der Sattelzuglenker seine Fahrt unbeirrt fortsetzte, sucht die Polizei, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, nun Zeugen, die Hinweise geben können.

