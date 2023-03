Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Dranske (LK Vorpommern-Rügen)

PR Sassnitz (ots)

Am 28.02.2023, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich in der Karl-Liebknecht-Straße in Dranske ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 71-jährige deutsche Radfahrer die Karl-Liebknecht-Straße aus Richtung Wittower Straße kommend in Richtung Dorfmitte. Der 38-jährige deutsche Fahrer eines PKW fuhr hinter dem Radfahrer. Nach eigenen Aussagen übersah der 38-Jährige den Radfahrer aufgrund der tief stehenden Sonne und fuhr diesem hinten ins Fahrrad. Durch den Zusammenstoß stürzte der 71-Jährige mit seinem Rad. Er erlitt dabei schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Uni-Klinikum nach Greifswald verbracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 2.600 Euro geschätzt. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

