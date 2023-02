Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrerin beim Verkehrsunfall schwer verletzt

Neubrandenburg (ots)

Am 27.02.2023, gegen 15:45 Uhr, kam es in Neubrandenburg auf dem Friedrich-Engels-Ring auf Höhe des Fußgängerübergangs zum Bahnhof zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei überfuhr eine 86-jährige deutsche Fahrradfahrerin den Fußgängerüberweg aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Bahnhof. Und dieses obwohl für den Fußgängerüberweg das Farbzeichen "Rot" angezeigt wurde. Sie überquerte die Fahrbahn. In der letzten Fahrspur fuhr sie seitlich gegen den PKW Nissan eines 59-jährigen deutschen Fahrzeugführers. In der weiteren Folge stürzte die Radfahrerin und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie in Klinikum Neubrandenburg eingeliefert werden musste. Hierzu kam der Rettungshubschrauber zum Einsatz. Damit dieser am Unfallort landen konnte, musste der Friedrich-Engels-Ring kurzzeitig voll gesperrt werden. Am PKW entstand Sachschaden. Dieser beläuft sich auf ca. 1.500,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell