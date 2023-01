Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Prüm

Prüm (ots)

In den vergangenen Tagen wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Prüm verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Am 02.01.2023 erfolgte aufgrund eines Bürgerbegehrens eine Geschwindigkeitskontrolle in der Industriestraße in Arzfeld. Hier konnte ein Geschwindigkeitsverstoß sowie ein Verstoß gegen die Pflicht zum Tragen eines Sicherheitsgurtes festgestellt werden.

Am 03.01.2023 erfolgten durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT) Geschwindigkeitskontrollen auf der B410, Lichtenborn-Fuchswiese, sowie auf der Bundesstraße 51, Gemarkung Reuth. Auf der B410, Lichtenborn-Fuchswiese, wurden insgesamt drei Geschwindigkeitsverstöße sowie mehrere Verwarnungen, u.a. wegen Nichtanlegens des Sicherheitsgurtes festgestellt. Bei erlaubten 70 km/h wurde der schnellste Fahrzeugführer mit 99 km/h gemessen. Auf der B51, Reuth, wurden neun Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, davon sieben Verstöße im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 152 km/h bei erlaubten 100 km/h.

Am 04.01.2023 erfolgte eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B265, Rommersheimer Held. Hierbei wurden im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 15:45 Uhr insgesamt 30 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Das schnellste Fahrzeug wurde mit einer Geschwindigkeit von 99 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen.

Die Bundesstraßen B410, B265 und B51 stellen nach wie vor die Unfallschwerpunkte im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Prüm dar. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist dabei in den meisten Fällen die Unfallursache.

Die Polizeiinspektion Prüm wird auch zukünftig verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell