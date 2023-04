Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Polizeieinsatz in Oberursel

Wiesbaden (ots)

(dst) Seit dem frühen Abend des Donnerstag, 19. April kommt es in Oberursel-Stierstadt zu einem Einsatz der Polizei. Um 17:55 Uhr erhielt die Polizei einen Notruf wonach bei einer Auseinandersetzung ein Mann und eine Frau verletzt wurden. Der Einsatz der Polizei am Tatort dauert gegenwärtig an. Es wird nachberichtet.

