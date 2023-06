Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Folgenschwere Reifenpanne in der Markgröninger Straße

Ludwigsburg (ots)

Infolge einer plötzlich einsetzenden Reifenpanne geriet ein 49-jähriger Mitsubishi-Fahrer am Mittwoch (31.05.2023) in der Markgröninger Straße in Möglingen nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Heck eines ihm entgegenkommenden Skoda. Anschließend prallte der Mitsubishi gegen den Treppenaufgang eines Wohnhauses. Der 49-Jährige sowie der 35-jährige Skoda-Fahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Sachschäden belaufen sich auf rund 15.000 Euro an dem Skoda sowie jeweils etwa 5.000 Euro am Mitsubishi sowie dem in Mitleidenschaft gezogenen Wohngebäude.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell