Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Frontalzusammenstoß auf der L1187 bei Leonberg

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt vier verletzte Personen sowie rund 35.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (01.06.2023) gegen 15:15 Uhr auf der Landesstraße 1187 bei Leonberg ereignet hat. Ein 51-Jähriger war dort mit seinem VW aus Richtung Glemseck kommend in Fahrtrichtung Leonberg unterwegs und geriet aus noch unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der VW frontal mit dem entgegenkommenden Toyota einer 55-jährigen Autofahrerin. Der VW-Fahrer, die Toyota-Lenkerin sowie der 82-jährige Beifahrer und die 80-jährige Mitfahrerin im Toyota wurden bei dem Unfall teilweise schwer verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da eine größere Menge an Betriebsflüssigkeiten aus den Fahrzeugen austrat, kam eine Kehrmaschine zur Reinigung der Fahrbahn zum Einsatz. Die L1187 musste zur Unfallaufnahme zwischen der Autobahnanschlussstelle Leonberg-Ost und dem Glemseck ab etwa 15:30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden, die Sperrung dauert aktuell noch an (17:05 Uhr).

