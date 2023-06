POL-NOM: Illegale Müllentsorgung

Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 1, Donnerstag, den 01.06.2023 15:30 Uhr - Freitag, den 02.06.2023 06:30 Uhr. In dem oben genannten Tatzeitraum beschädigte unbekannte Täterschaft mit einem scharfen Gegenstand die Reifen an einem Skoda in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Bad ...

