Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert in den Gegenverkehr gefahren und geflüchtet

Northeim (ots)

Moringen (sb) - Am frühen Freitagabend befuhr ein 24-jähriger Northeimer mit einem VW-Bulli und Anhänger die Ortsdurchfahrt von Lutterbeck in Richtung Moringen als ihm in der Linkskurve kurz vor dem Ortsausgang ein 59-jähriger Moringer mit seinem Pkw entgegenkam. Der Moringer fuhr dabei mit seinem Pkw über die Fahrbahnmitte hinaus, so dass es zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem am Bulli angehängten Anhänger kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Anhänger beschädigt, die Schadenshöhe beläuft sich auf zirka 1500 Euro. Der Schaden am verursachenden Pkw beträgt zirka 5000 Euro. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme und der Ermittlungen zum Unfallverursacher konnte dieser später angetroffen werden. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten eine Alkoholbeeinflussung beim Unfallverursacher fest, so dass dieser mit weiteren polizeilichen Maßnahmen belegt wurde. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

