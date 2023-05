Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 07. Mai 2023

Wolfenbüttel (ots)

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Freitag, 05.05.2023, 19:54 Uhr

Am Freitagabend führte die Polizei Wolfenbüttel eine Verkehrskontrolle im Bereich der Halchterschen Straße durch. Dabei wurde unter anderem ein 52-jähriger Autofahrer überprüft. Während dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein entsprechender Test ergab ein Ergebnis von 0,66 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen sichergestellt.

Dettum: Frontalzusammenstoß von zwei Pkw - Frau leicht verletzt

Samstag, 06.05.2023, 11:46 Uhr

Am Samstagmittag stießen in der Wolfenbütteler Straße in Dettum zwei Autofahrer frontal zusammen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 68-jähriger Fahrer eines BMW in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem VW einer 47-jährigen Frau zusammen. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Die Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 17.000,- Euro geschätzt

Salzdahlum: Verkehrsunfallflucht

Samstag, 06.05.2023, 15:00 Uhr - 15:20 Uhr

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagnachmittag in der Braunschweiger Straße in Salzdahlum. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte den ordnungsgemäß geparkten VW Tiguan und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden am vorderen Stoßfänger, der auf ca. 1.500,- Euro geschätzt wird. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten Hinweise auf einen weißen Pkw erlangt werden, der als möglicher Verursacher in Betracht kommt.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 entgegen.

