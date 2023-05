Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 5. Mai 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in einen Gastronomiebetrieb

Mittwoch, 03.05.2023, 23:10 Uhr, bis Donnerstag, 04.05.2023, 10:30 Uhr

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über ein Fenster in einen Gastronomiebetrieb in der Goslarschen Straße in Wolfenbüttel ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Bargeld entwendet. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Donnerstag, 04.05.2023, gegen 18:15 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache am Mittwochabend kam ein 20-jähriger Motorradfahrer mit seinem Motorrad in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße beim Anfahren vom Straßenrand nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit zwei parkenden PKW. Durch die Kollision verletzte sich der Motorradfahrer leicht, er wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

