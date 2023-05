Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 04.05.2023:

Peine (ots)

Mehrere versuchte Einbrüche in Peine

Gleich mehrere Einbruchsversuche sind der Polizei in Peine am Vormittag des 03.05. angezeigt worden. An zwei Mehrfamilienhäusern in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße hat ein bislang unbekannter Täter versucht die Eingangstür aufzuhebeln und in den Hausflur zu gelangen. Beide Versuche scheiterten, es entstand allerdings Sachschaden an den Türen. Wenig später wurde ein ähnlicher Versuch aus der Ahornstraße gemeldet. Auch hier fanden sich Aufbruchsspuren an der Tür eines Mehrfamilienhauses. Allerdings gelang es ebenfalls nicht die Tür gewaltsam zu öffnen. Der Gesamtschaden beträgt rund 1000 Euro. Zeugen, die in der vorangegangenen Nacht Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Peine unter 05171-9990.

