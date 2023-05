POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.05.2023.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.05.2023.

Salzgitter (ots)

Polizei warnt vor Diebstählen in Einkaufsgeschäften.

Stadt Salzgitter.

Die Polizei möchte vor Taschendieben warnen.

Bereits mehrfach kam es in der Vergangenheit zu Diebstählen. In dem letzten aktuellen Fall wurde einer Seniorin ihre Geldbörde entwendet. Diese hatte sie zuvor in ihrer Einkaufstasche in einem Einkaufskorb deponiert. Der Schaden lag in diesem konkreten Fall in einer niedrigen zweistelligen Höhe.

Dennoch geben der Polizei diese Taten immer wieder einen Anlass, die Bevölkerung vor diesen Gefahren zu warnen.

Täter nutzen insbesondere Örtlichkeiten, bei denen ein Gedränge vorherrscht oder bei denen ihre Opfer abgelenkt sind. Durch einfache Hinweise und Beachtung von Tipps lassen sich diese Diebstähle oft verhindern.

Täter sind oft professionell agierende Täter, die sich auf diese Vorgehensweise spezialisiert haben. Sie begehen ihre Delikte oftmals am Nachmittag oder auch zu späteren Stunden.

Die Täter agieren meistens in einem Team, bestehen aus 2-3 Tätern und Täterinnen. Sie gehen hierbei arbeitsteilig vor. In vielen Fällen werden die Opfer abgelenkt oder es wird ein Gedränge selbst verursacht. Die Täter sind hierbei sehr vielfältig und einfallsreich. Ein Beispiel könnte sein, dass ein Täter das Opfer nach einer bestimmten Sache fragt, während ein weitere Täter die Geldbörse entwendet. Opfer sind oft Frauen, die ihre Handtasche mit den Wertsachen für Täter sehr leicht zugänglich deponieren.

Wir möchten ihnen ein paar wertvolle Tipps geben, damit sie nicht Opfer eines Taschendiebstahls werden:

- Täter vermeiden oft den direkten Blick zum Opfer. Ihre Augen sind vielmehr auf die Beute ausgerichtet.

- Tragen sie ihre Wertsachen immer in einer Innentasche nahe am Körper.

- Sichern sie ihre umgehängte Handtasche immer mit einem Arm oder ihrer Hand.

- Legen sie ihre Wertsachen niemals unbeaufsichtigt ab, insbesondere nicht in einem Einkaufswagen, Einkaufskorb oder ähnlichem.

Sollten sie Opfer einer Straftat werden, veranlassen sie umgehend das Sperren ihrer Geldkarten. Bitte erstatten sie immer eine Anzeige bei der Polizei.

