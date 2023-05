Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 3. Mai 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Flöthe: Baumaterial von Baustelle entwendet

Freitag, 28.04.2023, bis Dienstag, 02.05.2023

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag, 28.04.2023, und Dienstag, 02.05.2023, Baumaterial im Wert von rund 1700 Euro von einer Baustelle. Der Tatort befand sich in der Straße Marienbuschfeld in Flöthe. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Vier Reifen mit Felgen entwendet

Samstag, 29.04.2023, 13:30 Uhr, bis Dienstag, 02.05.2023, 09:30 Uhr

Zwischen Samstag, 29.04.2023, 13:30 Uhr, und Dienstag, 02.05.2023, 09:30 Uhr, montierten unbekannte Täter alle vier Räder eines auf einem Betriebsgelände eines Autohauses in der Straße Am Rehmanger in Wolfenbüttel abgestellten Autos ab und entwendeten diese. Der Wert der vier reifen mit Felgen wird mit zirka 2000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

