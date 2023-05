POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 2. Mai 2023:

Peine (ots) - Verstoß gegen KraftStG / Abgabenordnung Ort: 31224 Peine, Werderstraße, 30.04.2023, 11:15 Uhr Ein 48jähriger bulgarischer Staatsangehöriger geriet mit einem in Bulgarien zugelassenen Pkw Mercedes in eine Verkehrskontrolle. In diesem Zuge erklärte er, dass er das Fahrzeug bereits seit einem Jahr in Deutschland führe. Ermittlungen ergaben, dass der ...

mehr