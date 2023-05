POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter Lebenstedt und Thiede Fr., 05.05.2023 - Sa., 06.05.2023, 09:00 Uhr

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Einbruch in einen Gastronomiebetrieb Mittwoch, 03.05.2023, 23:10 Uhr, bis Donnerstag, 04.05.2023, 10:30 Uhr Unbekannte Täter drangen gewaltsam in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über ein Fenster in einen Gastronomiebetrieb in der Goslarschen Straße in Wolfenbüttel ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Bargeld ...

