Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 6. Mai 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Bahnhofstraße: Trunkenheitsfahrt

Freitag, 05.05.2023 gegen 18 Uhr wird ein 54-jähriger Kraftfahrzeugführer in der Bahnhofstraße kontrolliert. Es kann ein Atemalkoholwert von annähernd 1,8 Promille festgestellt werden. Es wird eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Wolfenbüttel, Adersheimer Straße: Verkehrsunfallflucht, Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Freitag, 05.05.2023, kurz nach 21 Uhr befährt ein 23-jähriger Mann mit seinem Transporter die Adersheimer Straße und touchiert in der Vorbeifahrt zwei geparkte PKW. Anschließend entfernt sich der Mann fußläufig von der Unfallstelle, konnte später aber von den eingesetzten Polizeibeamten gestellt werden. Dieses auch Dank aufmerksamer Zeugen. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt. Als Grund für seine Flucht gibt der Mann an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin wird festgestellt, dass er alkoholisiert ist und mutmaßlich auch unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Am Unfallort kann ein Wert von über 1,1 Promille ermittelt werden. Während der sich anschließenden Maßnahmen, insbesondere der notwendigen Blutprobenentnahme, beleidigt und bedroht der Mann die eingesetzten Beamten wie auch den durchführenden Arzt, beruhigt sich dann aber wieder. Kurz nach seiner Entlassung fällt der 23-jährige erneut negativ und äußerst aggressiv im Stadtgebiet auf. Um weitere Straftaten zu verhindern, wird der Mann in Gewahrsam genommen und zur hiesigen Dienststelle transportiert. Hierbei leistet er aktiv Widerstand und greift zwei Beamte an. Diese können den Angriff abwehren und bleiben unverletzt. Gegen den 23-Jährigen werden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Wolfenbüttel, L 495: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Freitag, 05.05.2023 um 21:10 Uhr befährt ein 62-Jähriger mit seinem PKW die L495 und will nach links auf die Autobahn 36 auffahren. Hierbei übersieht er den entgegenkommenden PKW eines 42-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß werden der 62-Jährige sowie drei Mitfahrer im PKW des 42-Jährigen leicht verletzt. Beide PKW waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell