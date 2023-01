Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Heftig zur Wehr gesetzt

Kehl (ots)

Eine 19 Jahre alte Frau muss sich einem Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls stellen, nachdem sie am späten Dienstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße beim Diebstahl mehrerer Parfums ertappt wurde und sich in der Folge gegen ihr Festhalten massiv gewehrt hat. Die Heranwachsende hatte sich gegen 17:10 Uhr mit Waren im Wert von knapp 400 Euro eingedeckt und wollte anschließend das Geschäft verlassen, ohne dafür zu bezahlen. Die Tat blieb jedoch nicht unbemerkt. Als die Verdächtige von Mitarbeitern des Marktes angesprochen wurde, soll sie mit Schlägen und Tritten insgesamt drei Angestellte leicht verletzt haben. Während sich um das Geschehen eine Menschentraube bildete, gelang es hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Kehl, der Frau die Handschellen anzulegen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau auf freien Fuß gesetzt.

/wo

