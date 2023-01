Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Sinzheim - Ermittlungen nach vermeintlichem Pkw-Diebstahl

Bühl (ots)

Die Hintergründe eines angezeigten Pkw-Diebstahles am Dienstag sind mittlerweile Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Demnach soll im Verlauf des Dienstages, zwischen 5:20 Uhr und 19 Uhr, ein am Fahrbahnrand der Ludwig-Jahn-Straße abgestellter Toyota Avensis durch einen Unbekannten entwendet worden sein. Der Wagen wurde gegen 19 Uhr als Pannenfahrzeug in der Straße "Kleinbrüchle" in Sinzheim festgestellt. Zeugen, die Hinweise zu den Geschehnissen und möglichen Fahrern geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 an die Ermittler in Bühl.

/rs

