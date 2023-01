Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - In Gewahrsam genommen

Baden-Baden (ots)

Weil ein 41 Jahre alte Bewohnerin in einer Unterkunft in der Westliche Industriestraße randalierte, musste diese am Mittwochmorgen in Gewahrsam genommen werden. Gegen 2:15 Uhr alarmierte ein dort eingesetzter Sicherheitsdienst die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden, weil die Frau gegen Wohnungstüren treten und Flaschen zerstören solle. Vor Ort trafen die Beamten auf die sichtlich alkoholisierte Frau, die den Anweisungen und einem Platzverweis nicht Folge leistete. Folglich, um die Ruhe wieder herzustellen, musste die Frau in Gewahrsam genommen werden, woraufhin sie den Rest der Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen musste. Ein Sachschaden durch ihr Handeln entstand ersten Erkenntnissen zu Folge nicht.

/rs

