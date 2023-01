POL-OG: Bühl - Gewahrsam nach Widerstandshandlungen

Zell am Harmersbach (ots) - Der Brandmelder eines Pflegeheims in Zell am Harmersbach löste am Dienstagnachmittag einen Einsatz der örtlichen Feuerwehr aus. Ursache für den Alarm war vermutlich eine Rauchentwicklung in der Küche, ausgelöst durch vergessenes Essen auf dem Herd. Keine Personen wurden durch den Vorfall verletzt, ein Sachschaden liegt ebenfalls nicht vor. Die Freiwillige Feuerwehr Zell und Entersbach ...

