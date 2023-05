Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierte Münsteranerin nach Randale in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

In der Heinitzstraße randalierte eine 27-Jährige am Samstag (13.05) in den frühen Morgenstunden in einem Mehrfamilienhaus. Die Münsteranerin war gegen 5 Uhr mit ihrem Freund im Treppenhaus in einen lautstarken Streit geraten. Als Polizisten eintrafen und sie vergeblich zur Ruhe ermahnten, forderten die Einsatzkräfte die Frau mehrfach auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Die alkoholisierte 27-Jährige kam der Anweisung nicht nach, wurde immer aggressiver und gab an, mit dem Auto nach Münster fahren zu wollen. Sie musste zur emotionalen Beruhigung in Gewahrsam genommen werden. Als die Beamten ihr aufgrund ihres Auftretens Handfesseln anlegten, ließ sie sich theatralisch auf den Boden fallen und schrie dabei "Hört auf mir weh zu tun". Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde mit ihr durchgeführt. Das Testgerät zeigte über 1,6 Promille an. Nach erfolgtem Aggressions- und Alkoholabbau konnte die Münsteranerin wenige Stunden später aus dem Gewahrsam entlassen werden. (arn)

