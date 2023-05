Polizei Hagen

POL-HA: In Schlangenlinien durch den Hagener Süden

Hagen - Eilpe (ots)

Am späten Samstagabend (13.05.2023 22:30 h) meldete sich ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus Hagen bei der Hagener Polizei. Er gab an im Bereich der B54 in Richtung Hagen unterwegs zu sein. Vor ihm befände sich ein Fahrzeug mit Osnabrücker Kennzeichen, das in Schlangenlinien in Richtung Hagen Innenstadt geführt würde. Der aufmerksame Zeuge verfolgte das Fahrzeug bis in den Ortsteil Eilpe, wo es dann durch eine Streifenwagenbesatzung gestoppt werden konnte. Bei der Überprüfung des 38-jährigen Fahrzeugführers aus Rumänien konnte erheblicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest verlief dann mit 1,5 Promille deutlich positiv. Während der Kontrolle schwankte der Fahrzeugführer und er zeigte erhebliche Koordinationsschwierigkeiten. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein des 38-jährigen sichergestellt und eine Sicherheitsleistung erhoben. Ihm drohen nun ein Strafverfahren und ein längerfristiges Fahrverbot in Deutschland. (tx)

