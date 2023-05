Polizei Hagen

POL-HA: Per Haftbefehl gesucht- Festnahme nach Schlägerei

Hagen-Mitte (ots)

Am Samstag, 13.05.2023, gegen 03.40 Uhr kam es zu einem Einsatz in der Hochstraße 91, in der Gaststätte "Jekyll & Hyde".

Ausgelöst wurde der Einsatz durch eine verlorengegangene Geldbörse. Die gegenseitigen Anschuldigungen über den Verbleib endeten in einer Schlägerei. Fazit: Zwei Personen wurden leicht verletzt, konnten aber, nach ambulanter Behandlung, das Krankenhaus wieder verlassen. Bei den Personalienfeststellungen stellte sich heraus, dass eine Person per Haftbefehl gesucht wird. Der Haftbefehl belief sich auf eine Summe von über 1000EUR oder 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Der Beschuldigte wurde zunächst festgenommen. Im weiteren Verlauf brachte er die erforderliche Summe auf und konnte als freier Mann die Wache verlassen.

(Th.St)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell