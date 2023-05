Polizei Hagen

POL-HA: Instagram-Streife der Polizei Hagen am 13. Mai 2023 - Wir nehmen unsere Follower virtuell mit auf Streife

Hagen (ots)

Am morgigen Samstag (13.05.2023) findet die erste Instagram-Streife der Polizei Hagen statt. In der Zeit von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr begleitet die Dienststelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein Streifenteam, das im gesamten Hagener Stadtgebiet unterwegs sein wird. In der Instagram-Story des offiziellen Kanals der Polizei Hagen (polizei.nrw.ha) wird während der Schicht aus dem Streifenwagen, vom Einsatzort oder von der Wache aus berichtet und so ein Einblick in die Arbeit der Beamten im Wach- und Wechseldienst gegeben. Außerdem erhalten die Follo-wer die Möglichkeit, sich mit Fragen direkt an das Streifenteam zu wenden. (sen)

