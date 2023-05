Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener Senior pöbelt Fahrgäste an Bushaltestelle an und kommt ins Polizeigewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Ein betrunkener 64-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag (10.05.2023) mehrere Fahrgäste an einer Bushaltestelle am Sparkassenkarree mehrfach und über längere Zeit angepöbelt. Eine alarmierte Polizeistreife erteilte dem Hagener einen Platzverweis. Diesem kam er nicht nach. Der Mann wurde daraufhin zur Verhinderung von Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht. (sch)

