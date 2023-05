POL-HA: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss in Verkehrskontrolle gefahren

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Mittwoch, 10.05.2023, riefen Zeugen die Polizei gegen 21:15 Uhr in die Körnerstraße. Dort hatte es kurz zuvor eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gegeben. Offenbar gerieten der 25-Jährige und der 36-Jährige zunächst in einen verbalen Streit. Bereits in den vergangenen Tagen kam es immer wieder zu Konfrontationen vor dem Lokal, an welchem die Situation nun erneut ...

