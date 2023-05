Polizei Hagen

POL-HA: Reizgaseinsatz unter Randalieren in der Körnerstraße

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 10.05.2023, riefen Zeugen die Polizei gegen 21:15 Uhr in die Körnerstraße. Dort hatte es kurz zuvor eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gegeben. Offenbar gerieten der 25-Jährige und der 36-Jährige zunächst in einen verbalen Streit. Bereits in den vergangenen Tagen kam es immer wieder zu Konfrontationen vor dem Lokal, an welchem die Situation nun erneut eskalierte. Der 25-Jährige zog ein Reizgasspray hervor und setzte es gegen seinen Kontrahenten ein. Die Polizei fand die leere Flasche später bei einer Durchsuchung in der Tasche des Mannes. Die Beamten legten eine Anzeige gegen den 25-Jährigen vor und erteilten beiden einen Platzverweis. (hir)

