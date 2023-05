Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Mann verbringt Nacht im Polizeigewahrsam nach Spaziergang mit Hund und Beleidigung von Passanten und Polizisten

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein polizeibekannter Hagener löste Mittwochabend (10.05.) gleich zwei Polizeieinsätze aus und erhielt eine Strafanzeige wegen Beleidigung. Der 41-Jährige ging mit einem kleinen Hund spazieren - gegen 21.20 Uhr hielt er sich zunächst in der Mittelstraße auf und pöbelte Passanten an. Polizisten eröffneten dem Hagener, dass sie ihn bei einem erneuten Einsatz in Gewahrsam nehmen werden. Sie führten einen freiwilligen Atemalkoholtest mit dem Mann durch - das Testgerät zeigte über 2 Promille an.

Gegen 22.50 Uhr ging der 41-Jährige dann auf Höhe der Bushaltestelle "Eckeseyer Brücke" weiter mit dem Hund spazieren. Er torkelte nach Angaben von Zeugen immer wieder auf die Fahrbahn, der kleine Hund lief ebenfalls immer wieder ohne Leine über die Straße. Ein Passant nahm den Hund schließlich in Obhut, damit dieser nicht überfahren wird. Eine Streifenwagenbesatzung traf den 41-Jährigen kurz darauf mit heruntergelassener Hose schlafend auf dem Gehweg an. Als sie ihn aufweckten, verhielt sich der Hagener aggressiv. Er beleidigte einen Polizisten mit den Worten "was willst du Wichser, verpiss dich". Eine angemessene Kommunikation mit ihm war während des gesamten Einsatzes zu keiner Zeit möglich. Das sein Hund nicht mehr bei ihm war, schien den Mann nicht zu interessieren. Er hatte bislang nicht bemerkt, dass das Tier nicht mehr bei ihm war.

Aufgrund der starken Alkoholisierung konnte der Mann nicht mehr selbstständig aufrecht stehen - die Beamten nahmen ihn zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam. Auf dem Weg zum Streifenwagen beleidigte er die beiden Beamten weiterhin als "Bitch", "Wichser", "Hurensohn" und "Bastard". Auch auf der Fahrt zum Gewahrsam wiederholte er die Beleidigungen fortlaufend. Ein Arzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit. Ein erneuter Atemalkoholtest konnte mit dem 41-Jährigen nicht mehr durchgeführt werden aufgrund seines Zustandes. Der Hund, den der Mann bei sich hatte, wurde an einen Mitarbeiter des Tierheimes übergeben. Der 41-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Beleidigung. Die Einsatzkräfte fertigten darüber hinaus einen Bericht an die Stadt Hagen, da sie bezweifelten, dass der Hagener in der Lage ist, einen Hund sicher und artgerecht zu halten. (arn)

