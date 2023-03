Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Geschwindigkeitskontrollen im Ortsteil Haaren

Ostercappeln (ots)

Am späten Samstagabend führte die Polizei Bramsche eine Geschwindigkeitskontrolle an der Bremer Straße (B51) im Bereich der Einmündung "Niederhaaren" durch. An der Messstelle gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Innerhalb von nur dreißig Minuten wurden zwei Autofahrer gemessen, denen ein Fahrverbot droht.

Ein 21-jähriger Mann aus Ostercappeln wurde mit einer Geschwindigkeit von 122 km/h gemessen, als er in Richtung Belm fuhr. Unterwegs war der Mann in einem BMW, dessen Halter mit im Fahrzeug saß.

Den traurigen Spitzenwert erreichte ein 28-jähriger Bad Essener, der mit seinem Audi in Richtung Leckermühle unterwegs war. Gemessen wurde der Mann mit 144 km/h.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell