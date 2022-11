Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Brand einer Lagerhalle

Küchenmöbel sowie Elektrogeräte im Wert von etwa 100.000 Euro wurden bei einem Brand einer Lagerhalle am Freitagvormittag in der Bruchstücker Straße in Philippsburg zerstört.

Gegen 09.00 Uhr brach am Freitag ein Feuer in einer Halle im Gewerbegebiet Bruchstücker aus. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf umliegende Gebäude übergriffen. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Karlsruhe sicherte Spuren am Brandort. Nach den derzeitigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal kommt eine Brandstiftung als wahrscheinlichste Ursache in Betracht.

Dennis Krull, Pressestelle

