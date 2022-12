POL-HB: Nr.: 0766 --Mann schießt auf Fußgänger

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Hohenpfad Zeit: 07.12.22, 14 Uhr Kriminelle gaben sich am Mittwoch am Telefon als Mitarbeiter vom Gericht aus und erlangten so betrügerisch Geld und Schmuck einer 80-Jährigen in Mitte. Als Druckmittel am Telefon diente der Vorwand, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um nicht ins Gefängnis zu müssen, sollte die Seniorin eine hohe Kaution ...

