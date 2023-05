Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer verursacht alkoholisiert mehrere Unfälle

Gummersbach (ots)

Mehrere beschädigte Verkehrszeichen und Autos - Ein 59-jähriger Gummersbacher hat am Sonntagabend (14. Mai) gleich mehrere Unfälle verursacht und seine Fahrt anschließend fortgesetzt. Nun ist er seinen Führerschein erst einmal los. Gegen 23:06 Uhr meldete ein Zeuge einen Wagen, der mit erheblichem Frontschaden auf der Klosterstraße in Richtung Bernberg fuhr. Der Wagen sei ihm entgegen gekommen und habe seinen Außenspiegel touchiert. Der Zeuge wendete und folgte dem Flüchtigen. Dabei konnte er beobachten, wie dieser in der Kastanienstraße beim Vorbeifahren einen geparkten Opel Corsa beschädigte. Als Polizisten den 59-Jährigen schließlich im Bereich Südring stoppten, stand dieser deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ungefähr drei Promille. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Sein Auto wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Wie sich später herausstellte, war es bereits auf der Kölner Straße zu einer Kollision mit einem Linienbus gekommen, der an einer Haltestelle Fahrgäste aussteigen ließ. Auf der Klosterstraße kurz hinter der Einmündung Hermann-Renner-Straße waren zwei Verkehrszeichen komplett aus der Verankerung gerissen und weiteren Verlauf der Klosterstraße waren auch die Verkehrszeichen einer weiteren Verkehrsinsel komplett umgefahren. Von dieser Verkehrsinsel aus führte eine Spur ausgelaufener Flüssigkeiten in Richtung Dümmlinghausen / Bernberg. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass diese Unfälle alle im Zusammenhang mit dem 59-Jährigen stehen. Das Verkehrskommissariat Gummersbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell